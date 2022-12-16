Интересное 16 декабря 2022, 02:43 Школа с ИT-полигоном и детский сад появятся в московском районе Хорошево-Мневники

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В Москве построят школу с ИT-полигоном и детский сад. Они будут располагаться в районе Хорошево-Мневники на улице Шеногина. Такой информацией поделилась председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Строительство планируют завершить в конце 2024 года. Там возведут два лабораторно-исследовательских комплекса, ИT-полигон, информационный библиотечный центр и атриум. Кроме того, на территории детского сада будет работать бассейн. Здания построят на базе школы № 1253.