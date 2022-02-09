Шимпанзе научились «лечить» друг друга с помощью насекомых

Шимпанзе научились «лечить» друг друга. Ученые из Германии заметили, как они пытались оказывать друг другу медицинскую помощь с помощью насекомых, написало издание Current Biology.

Проживающие в национальном парке Лоанго на западе Габона приматы прикладывали к своим ранам и ранам своих сородичей насекомых. Исследователи предположили, что такой способ помогает ускорить процесс заживления или просто снизить болевые ощущения.

«Приматы ловили некое насекомое, потом зажимали его губами и водили им поверхности раны. К сожалению, мы не смогли идентифицировать насекомых, которые применяются обезьянами в качестве лекарства. Это какие-то крылатые насекомые темного цвета, которые живут под ветками и листьями», — сказала зоолог Симона Пика.

Под ее шефством группа профессиональных наблюдателей следила за шимпанзе в парке в ходе 15 месяцев.

Ученые уже не в первый раз замечают, что животные стараются сами лечить себя, и они не в первый раз делают это с помощью насекомых. Они предположили, что определенные насекомые могут выделять целебные химические вещества.