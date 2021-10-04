Шестимиллионный пассажир приземлился в Симферополе

В аэропорту Симферополя сегодня, 4 октября, приземлился шестимиллионный пассажир. Об этом сообщил ОТР.

Юбилейный билет достался Анастасии Хлевной. Женщина прилетела в Крым из Сочи на отдых. Самолет встречали водяной аркой. В терминале ей вручили цветы, «Набор путешественника», сертификат на обслуживание в vip-зале, а также бесплатный перелет в любой город России.

«Прилетела в отпуск примерно на 13 дней. Буду ездить по всему Крыму. В прошлом году прилетала сюда в отпуск, понравилось. Поэтому хотелось еще повторить эти впечатления», — рассказала обладательница счастливого билета.