Интересное 12 января 2023, 04:56 Шестерняшки родились в Таджикистане впервые в истории страны Asia-Plus: в Худженте родились шестерняшки, состояние детей и матери хорошее freepik

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В таджикистанском городе Худжент 11 января родились шестерняшки. Это первый подобный случай в истории страны. Как сообщило издание Asia-Plus, состояние новорожденных и матери не вызывает у врачей беспокойства.

Ставшая сразу многодетной Муборак Сохибова дала жизнь двоим мальчикам и четырем девочкам. Роды проходили в областном роддоме. Вес малышей — 600-700 граммов.

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Таджикистан — первый среди бывших советских республик по приросту населения. В год население страны увеличивается более, чем на 2%. Это около 200 тысяч человек.

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Рождение сразу шестерых детей — редкий случай в медицине. По словам специалистов, шанс — один к примерно 4,7 миллиарда. Но иногда такое все же случается.

Например, в 2020 году француженка родила пятерых девочек и одного мальчика. Для Франции это был первый такой случай за последние 30 лет.

А в 2019-м американское семейство пополнилось сразу тремя парами близнецов. Шестеро детей появились на свет за девять минут.