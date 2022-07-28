Шесть котят краснокнижного манула родились в Новосибирском зоопарке

Самка манула Мия родила шестерых котят. Маленькие хищники уже показались посетителям, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Новосибирский зоопарк.

В этом году среди манулов сформировались новые пары. В начале августа котятам исполнится два месяца. В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года, их потомки живут в Германии, Австрии, Великобритании и Франции.

Хищник находится под угрозой исчезновения, он занесен в российскую Красную книгу. Манул обитает на Алтае, в Бурятии, а также в Забайкальском крае. В прошлом году два детеныша манула попали в Московский зоопарк из Бурятии.