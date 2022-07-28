facebook_pixel
    28 июля 2022, 01:31

    Шесть котят краснокнижного манула родились в Новосибирском зоопарке

    У краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке родились шесть котят

    Юлия Шелковенко

    Самка манула Мия родила шестерых котят. Маленькие хищники уже показались посетителям, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Новосибирский зоопарк.

    Шесть котят краснокнижного манула родились в Новосибирском зоопарке

    В этом году среди манулов сформировались новые пары. В начале августа котятам исполнится два месяца. В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года, их потомки живут в Германии, Австрии, Великобритании и Франции.

    Хищник находится под угрозой исчезновения, он занесен в российскую Красную книгу. Манул обитает на Алтае, в Бурятии, а также в Забайкальском крае. В прошлом году два детеныша манула попали в Московский зоопарк из Бурятии.