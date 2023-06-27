27 июня 2023, 11:49
Шерстяной свитер принцессы Дианы выставят на продажу на аукционе
Знаменитый шерстяной свитер принцессы Дианы, который долгие годы считался потерянным, выставят на продажу на аукционе. Об этом сообщила газета Daily Express.
Отмечается, что впервые в этом свитере принцесса появилась в 1981 году на матче по поло. На ткани красного цвета изображено много белых овец, по центру находится одна черная.
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Как сообщили «Известия», вещь была разработана Салли Мьюир и Джоанной Осборн для лейбла Warm & Wonderful. Предварительно стоимость свитера оценили в 86 тысяч долларов.
Аукционы
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