Интересное 27 июня 2023, 11:49 Шерстяной свитер принцессы Дианы выставят на продажу на аукционе

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Знаменитый шерстяной свитер принцессы Дианы, который долгие годы считался потерянным, выставят на продажу на аукционе. Об этом сообщила газета Daily Express.

Отмечается, что впервые в этом свитере принцесса появилась в 1981 году на матче по поло. На ткани красного цвета изображено много белых овец, по центру находится одна черная.

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Как сообщили «Известия», вещь была разработана Салли Мьюир и Джоанной Осборн для лейбла Warm & Wonderful. Предварительно стоимость свитера оценили в 86 тысяч долларов.