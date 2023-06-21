Интересное 21 июня 2023, 16:17 Шеф-повар Скридулис: наибольшую пользу для здоровья принесет употребление молодого кабачка

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При выборе кабачка стоит опираться на возраст овоща. Чем он моложе, тем вкуснее и полезнее, сообщил шеф-повар Александр Скридулис в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, при покупке кабачка следует обратить внимание на плодоножку. На молодой возраст овоща укажет зеленая плодоножка и увядший цветок с противоположного края.

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Как сообщил сайт piter.tv, кожура кабачка должна быть тонкой и гладкой, овощи в толстой шкуркой будут перезревшими.