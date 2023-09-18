Интересное 18 сентября 2023, 13:13 Шеф-повар Растунин посоветовал хранить домашнюю консервацию в шкафу, если у вас нет погреба

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Идеальным местом для хранения закруток и домашней консервации является погреб, но у большинства хозяек его нет. Поэтому хранить банки следует в другом темном и прохладном месте. Об этом Utro.ru сообщил шеф-повар Александр Растунин.

По его словам, рекомендуется убрать банки подальше от солнечных лучей. Также важно, чтобы закрутки хранились в прохладном месте, чтобы они не взорвались. Поэтому идеальным местом в квартире будет шкаф поближе к входу. Там банки будут храниться безопасно.

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