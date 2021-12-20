Шеф-повар рассказал секреты приготовления правильной пасты

Итальянский шеф-повар Роберта д’Элиа назвала основные правила по приготовлению пасты. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на taste.com.

По словам специалиста, лучше всего готовить макароны в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. Во время готовки пасту необходимо регулярно помешивать. В противном случае макароны могут слипнуться.

Большую роль также играет время готовки макаронных изделий. Идеальную пасту стоит варить в течение шести-семи минут. Если же после этого времени макароны все еще остаются жесткими, стоит поварить их еще на протяжении 30 секунд.

Не стоит промывать макароны после их приготовления. По мнению специалиста, такой метод не принесет особой пользы.

«Так только можно смыть весь вкус», — рассказала д’Элиа.

Кроме того, большой ошибкой в приготовлении пасты является добавление подсолнечного или оливкового масла для того, чтобы макароны не слиплись. На самом же деле масло оставляет пленку на пасте, которая не дает вкусу блюда полностью раскрыться.