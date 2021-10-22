Шеф-повар рассказал, с чего начать карьеру в сфере кулинарии

Шеф-повар ресторана Baccara Сергей Захаров рассказал о том, с чего стоит начинать карьеру в сфере кулинарии, а также возможно ли освоить эту профессию самостоятельно. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Южноуральская панорама».

Повар рассказал, что научиться готовить может абсолютно любой. Однако если человек планирует зарабатывать приготовлением пищи деньги, стоит все-таки получить образование по этой специальности. Повару необходимо знать определенные тонкости в области микробиологии, пищевой безопасности и технологии приготовления.

Специалист отметил также, что при выборе продуктов стоит пересчитывать цены в килограммах. Так будет намного проще определить, какой продукт покупать наиболее выгодно.

Если еда испортилась, ее необходимо сразу же выбросить. Повар отметил, что не стоит нести такие продукты домой. По его словам, уважающие своих гостей и свою репутацию заведения не будут так поступать.