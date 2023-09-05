Интересное 05 сентября 2023, 18:06 Шеф-повар Прокофьев: в мясе лося реже всего встречаются паразиты

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Мясо лося является самым безопасным по сравнению с остальной дичью с точки зрения наличия в нем паразитов. Об этом сообщил шеф-повар Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, такое блюдо поддается термической обработке, оно получается сухим и по вкусу напоминает говядину. Тажке из вырезки часто делают отбивные и рагу.

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Прокофьев отметил, что более дорогим деликатесом являются лосиные губы, цена за такое блюдо в российских ресторанах начинается от двух тысяч рублей.