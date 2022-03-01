Шеф-повар перечислил ингредиенты для приготовления тонизирующих блинов

Во время масленичной недели можно поэкспериментировать с приготовлением блинов, добавив к ним тонизирующий эффект. Об этом в беседе с NEWS.ru расскзаал шеф-повар Анатолий Крюков.

Он отметил, что блины с соком облепихи и имбиря будут прекрасно тонизировать в такое непростое для всех время.

Для приготовления блинов необходимо сделать традиционное тесто с добавлением яйц, ванильного сахара, растительного масла, пшеничной муки. При этом вместо пшеничной можно взять рисовую или кукурузную. Далее добавить молоко или минеральную воду, выжать туда сок облепихи и имбиря.

После этого шеф-повар советует дать тесту настояться в течение 10–30 минут. После выпечки можно добавить начинку по вкусу.

В 2022 году Масленица началась в последний день зимы и продлится до 6 марта. Перед Великим постом в пищу не стоит употреблять мясо, зато сыр, творог, масло и другие молочные продукты можно есть до отвала, заключил Крюков.