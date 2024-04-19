Интересное 19 апреля 2024, 14:35 Шеф-повар Коробов рассказал, что секрет приготовления вкусного шашлыка кроется в правильном розжиге углей и жаре

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Шеф-повар раковарни Red Rak Алексей Коробов в беседе с изданием bel.ru рассказал, как поддерживать необходимый жар для шашлыка, чтобы мясо получилось вкусным и хорошо прожаренным.

По словам специалиста, секрет приготовления блюда кроется в правильном розжиге углей и жаре.

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«Если дровишки будут одинаковой толщины, то они в одно время дойдут до угля <…>. Так жар будет равномерно держаться», — пояснил шеф-повар.

Коробов добавил, что лучше всего использовать уголь из лиственных пород деревьев. Кроме того, его следует разжигать с помощью маленьких сухих веточек, щепы, бумаги.