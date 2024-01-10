10 января 2024, 16:30
Шеф-повар Чигарнов сообщил, что самым важным навыком для начинающих поваров является приобретение собственного стиля
Самым важным качеством для молодого повара является приобретение собственного уникального стиля приготовления блюд. Особенно это актуально во времена большой конкуренции, которая сложилась сейчас. Об этом изданию «Страсти» сообщил шеф-повар Валерий Чигарнов.
Специалист привел слова австралийца Глена Балисса, который говорил о важности встроить свой вектор.
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«Очень важно иметь базу, от которой можно будет отталкиваться, и должен быть опыт, на основании которого начинаешь пробовать искать себя», — добавил шеф-повар.
Работа
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