Интересное 10 января 2024, 16:30 Шеф-повар Чигарнов сообщил, что самым важным навыком для начинающих поваров является приобретение собственного стиля

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Самым важным качеством для молодого повара является приобретение собственного уникального стиля приготовления блюд. Особенно это актуально во времена большой конкуренции, которая сложилась сейчас. Об этом изданию «Страсти» сообщил шеф-повар Валерий Чигарнов.

Специалист привел слова австралийца Глена Балисса, который говорил о важности встроить свой вектор.

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«Очень важно иметь базу, от которой можно будет отталкиваться, и должен быть опыт, на основании которого начинаешь пробовать искать себя», — добавил шеф-повар.