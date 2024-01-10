10 января 2024, 16:19
Шеф-повар Чигарнов сообщил, что главное отличие дорогих ресторанов от бюджетных заключается в атмосфере
Главным отличием дорогих ресторанов от бюджетных является качество продуктов и атмосфера в заведении. Об этом изданию «Страсти» сообщил шеф-повар Валерий Чигарнов.
При этом эксперт указал на разницу в людях, которые посещают премиальные заведения, и тех, кто предпочитает ходить в более простые. По его словам, дорогие рестораны посещают в основном интересующиеся люди.
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Кроме того, в дорогие места гости приходят за более сложной кухней, добавил Чигарнов.
Рестораны
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