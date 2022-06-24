Шеф-повар Бойцов рассказал, как быстро приготовить малосольные огурцы

Многие люди обожают малосольные огурчики. Шеф-повар Павел Бойцов рассказал о быстром способе приготовления такого блюда. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, для приготовления понадобится обычный пакет. Необходимо вымыть огурцы, а после отрезать у них плодоножки. Затем овощи необходимо убрать в пакет, добавить туда натертый чеснок, свежий укроп и столовую ложку соли с горкой из расчета на один килограмм огурцов. После положить туда лавровый лист и душистый перец, а затем перемешать. Пакет нужно положить в холодильник на шесть-восемь часов, передало радио «Комсомольская правда».

«Также есть вариант порезать огурцы пополам, тогда они будут готовы уже через три-четыре часа. По желанию можно добавить лист смородины и натереть 20 граммов корня хрена», — рассказал Бойцов.