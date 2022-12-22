Интересное 22 декабря 2022, 13:56 Шеф-повар Аракелов рассказал, какое количество ножей должно быть на кухне Шеф-повар Аракелов: на профессиональной кухне должно быть не менее 12 ножей

Читать 360tv в

Шеф-повар ресторана Steakhouse Михаил Аракелов в разговоре с журналистами «ФедералПресс» рассказал, какое количество ножей обычно используют повара на кухне в ресторане, и сколько ножей должно быть у хозяйки на кухне.

По словам Аракелова, в профессиональной сфере повара обычно используют не менее 12 ножей. На обычной кухне, если хозяйка готовит какое-то одно блюдо, то она вполне может обойтись одним ножом.

Реклама

«Для овощей, для мяса, для рыбы, для зелени. Если хозяйка готовит одно блюдо, то ей вполне хватит и одного», — сообщил шеф-повар.

Реклама

Для профессионала необходимы нож-универсал, нож-шеф и нож филейный. Главное — не покупать керамический нож, поскольку он небезопасен. Точить ножи необходимо каждые два месяца, и лучше всего, когда это делает профессионал с помощью лазера, резюмировал Аракелов.

Ранее шеф-повар Александр Растунин рассказал, почему не стоит прокручивать через мясорубку лук вместо с фаршем. Как отметил специалист, такие действия могут лишь испортить блюдо.