Интересное 27 июля 2023, 19:28 Шеф-кондитер Зубкова рассказала, что для десерта «Барби» потребуется мусс на основе итальянской меренги

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Чтобы приготовить десерт в стиле «Барби», необходимо сделать мусс на основе итальянской меренги. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала шеф-кондитер Эглуте Зубкова.

Для десерта также потребуется паста бабл-гам, пастила маршмэллоу, белый шоколад, яичные белки, жирные сливки, какао-масло, сахар, вода, желатин и розовый пищевой краситель.

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Во взбитые белки с сахаром необходимо добавить желатин, пасту бабл-гам и сливки. Все это нужно разлить по формам, затем положить внутрь маршмэллоу и отправить в морозилку до застывания. Чтобы приготовить глазурь, необходимо смешать какао-масло с белым шоколадом и розовым красителем.

Во время подачи следует посыпать десерт крошкой из розового безе, добавила Зубкова.