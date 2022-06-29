Шеф Калер рассказал о европейских корнях «русского салата», поданного на саммите НАТО

На саммите НАТО учатников удивил «картофельный салат по-русски». Шеф-повар Антон Калер рассказал об истории этого блюда. Об этом сообщило радио Sputnik.

Мероприятие состоялось в Мадриде. Участникам подали так называемый «русский салат». Блюдо очень удивило участников, однако набралось большое количество желающих его попробовать.

Антон Калер заявил, что в действительности этот салат имеет европейские корни, так как картофель в Россию завез Петр I из Европы.

«Картофельные салаты в Европе появились раньше, чем у нас, но у нас они стали очень популярными, потому что эти крестьянские блюда были сытными, вкусными и дешевыми. Но если говорить о поиске родины салата, то она не в России, а в Европе», — пояснил шеф-повар.