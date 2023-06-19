19 июня 2023, 18:46
Сезон сбора черешни стартовал в Крыму
Сезон сбора черешни сорта «Валерий Чкалов» начался в Крыму. Об этом сообщили на сайте телеканалаОТР.
Работа в садах начинается с шести утра и продолжается до обеда. За это время ягоды не успевают сильно нагреться, благодаря чему хорошо переносят последующую транспортировку.
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Отмечается, что с одного дерева сборщики снимают до 60 килограммов ягоды. Садоводы надеются, что сильных ливней в Крыму, из-за которых часть плодов потрескалась, больше не будет.
Крым
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