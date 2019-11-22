  • Севастопольцев напугали грядущими заморозками

    22 ноября 2019, 21:28

    Ирина Нагайникова

    Синоптики пообещали холодные и пасмурные выходные в Севастополе, сообщил ForPost.

    Уже в пятницу днем температура не поднялась выше семи градусов тепла. Ночью, по мнению экспертов, она опустится до одного градуса. За городом возможны заморозки.

    Как сообщило РИА ФАН, в субботу в городе ожидается туман. В первой половине дня температура поднимется не выше четырех градусов, а после полудня потеплеет на пять градусов.

    Также 23 ноября ожидается несильный ветер.

    В воскресенье ожидается пасмурная погода, зато температура поднимется до отметки 11 градусов.