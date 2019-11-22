Севастопольцев напугали грядущими заморозками

Уже в пятницу днем температура не поднялась выше семи градусов тепла. Ночью, по мнению экспертов, она опустится до одного градуса. За городом возможны заморозки.

Как сообщило РИА ФАН, в субботу в городе ожидается туман. В первой половине дня температура поднимется не выше четырех градусов, а после полудня потеплеет на пять градусов.

Также 23 ноября ожидается несильный ветер.

В воскресенье ожидается пасмурная погода, зато температура поднимется до отметки 11 градусов.