Севастопольцев напугали грядущими заморозками
Синоптики пообещали холодные и пасмурные выходные в Севастополе, сообщил ForPost.
Уже в пятницу днем температура не поднялась выше семи градусов тепла. Ночью, по мнению экспертов, она опустится до одного градуса. За городом возможны заморозки.
Как сообщило РИА ФАН, в субботу в городе ожидается туман. В первой половине дня температура поднимется не выше четырех градусов, а после полудня потеплеет на пять градусов.
Также 23 ноября ожидается несильный ветер.
В воскресенье ожидается пасмурная погода, зато температура поднимется до отметки 11 градусов.