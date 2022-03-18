Сеть пиццерий Papa John’s останется в России

Сеть пиццерий Papa John’s не планирует уходить из России. Руководство компании решило отказаться от поставок из-за рубежа. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на журналиста американского издания The New York Times Джули Кресуэллу.

Владелец франшизы Кристофер Винн также подчеркнул, что платежи внутри страны работают без перебоев. Из-за этого сеть может продолжить функционировать в России. Мужчина подчеркнул также, что в течение года планирует открыть в стране от 20 до 40 новых пиццерий.