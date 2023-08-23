23 августа 2023, 23:45
Сеть Gloria Jeans посоветовала выбирать для школьников одежду в стиле «Уэнсдей»
Приближается 1 сентября, а это значит, что необходимо приобретать школьную форму. Эксперты российского бренда одежды Gloria Jeans рассказали о главных трендах в одежде для школьников. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Один из главных трендов этого года — эстетика dark academia. Такая одежда представлена в образах Дженны Ортеги в сериале «Уэнсдей».
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«Данное направление в стиле произошло от художественных произведений, сюжеты которых разворачиваются в университетских кампусах — зачастую мрачных и готических», — отметили специалисты.
Для создания подобного образа стоит выбирать темные цвета, такие как черный, графитовый серый, темный ореховый.
Одежда
Школьники
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