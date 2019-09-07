Кайли Дженнер рассказала, как сестры дразнят ее из-за статуса миллиардерши

Основательница бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер приняла участие в съемках шоу американской телеведущей Эллен Дедженерес. Полная версия программы выйдет в понедельник, 9 сентября, а пока ведущая анонсировала в своем Twitter-аккаунте будущий эфир. В опубликованном фрагменте шоу, Кайли пожаловалась, что ее старшие сестры частенько троллят ее из-за статуса.

Девушка рассказала, что у ее семьи есть собственный чат. Там представительницы клана Кардашьян обсуждают разные вопросы, например, будущие путешествия. Как только дело доходит до оплаты путевок, старшие сестры Кайли обращаются к ней с вопросом, оплатит ли она все расходы.

22-летняя предпринимательница объяснила, что ее сестры так подшучивают над ней из-за ее статуса. «На самом деле они мной очень гордятся», — добавила Дженнер эфире «Шоу Эллен Дедженерес».

После этого ведущая решила уточнить все у мамы Кайли, которая пришла в студию вместе с дочерью. На вопрос Элен, действительно ли дочь Крис оплачивает расходы семьи, женщина весело ответила: «Конечно, нет. Только мои вещи».

Напомним, что журнал Forbes в 2019 году назвал основательницу бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории.