Сестры-близняшки отпраздновали 102-летие и дали совет, как прожить долго

Сестры-близняшки из Австралии, Конси Маршал и Лейла Мог, недавно отпраздновали 102-летие. Они являются самыми пожилыми однояйцевыми близнецами в стране, написало издание «The Senior».

Женщины отметили свой день рождения в кругу семьи, друзей и постояльцев дома престарелых, в котором они живут. У обеих сестер легкая форма деменции и проблемы со слухом. При этом они ведут активный образ жизни и любят общаться, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Близняшки родились в семье Моррис. Их родители владели магазином мороженого и парикмахерской. Мама сестер рано ушла из жизни, а их папа в 75 лет бросил бизнес и стал художником. Он дожил до 104 лет. Конси и Лейла всегда жили недалеко друг от друга. Обе женщины вышли замуж за морских офицеров, их супруги уже умерли.

Сестры дали простой совет тем, кто хочет прожить долго.

«Пей больше чистой воды, и никакого виски и белого вина», — отметили близняшки.