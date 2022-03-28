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    28 марта 2022, 16:28

    Сервисы аренды электросамокатов приостановили работу в Петербурге в связи со снегопадом

    Арина Бобкова

    Сильный снегопад в Санкт-Петербурге спровоцировал остановку аренды электросамокатов. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

    С началом весны свою работу возобновили компании Whoosh, Urent и Molnia, однако из-за неблагоприятных погодных условий движение самокатов пришлось остановить. Представители ведомства уже информировали пользователей сервисов о том, что такой расклад возможен в случае обильных осадкой. Когда погода придет в норму, компании продолжат свою работу.