Сервисы аренды электросамокатов приостановили работу в Петербурге в связи со снегопадом

Сильный снегопад в Санкт-Петербурге спровоцировал остановку аренды электросамокатов. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

С началом весны свою работу возобновили компании Whoosh, Urent и Molnia, однако из-за неблагоприятных погодных условий движение самокатов пришлось остановить. Представители ведомства уже информировали пользователей сервисов о том, что такой расклад возможен в случае обильных осадкой. Когда погода придет в норму, компании продолжат свою работу.