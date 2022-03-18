Сериал «Сорвиголова» может перезапустить компания Marvel Studios

Сериал «Сорвиголова», главную роль в котором исполнил актер Чарли Кокс, в ближайшее время может получить перезапуск. Съемками займется компания Marvel Studios. Об этом написало издание Comicbook со ссылкой на производственные документы Production Weekly.

В роли продюсера в новом проекте может выступить Кевин Файги. Запуск съемок предварительно планируется на конец 2022 года. Несмотря на всеобщий резонанс по поводу перезапуска фильма, представители Marvel Studios пока не подтвердили участие в проекте, сообщило РИА ФАН.

По предварительной информации, сам Сорвиголова присоединился к кинокартине после появления в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Кокс также пока не комментировал ситуацию, однако намекал, что примет участие в некоторых проектах вселенной Marvel.

Напомним, ранее оригинальный сериал транслировал стриминговый сервис Netflix.