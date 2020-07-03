Сериал на основе игры «Fallout» снимет Amazon

Компания Amazon совместно с разработчиком компьютерных игр Bethesda снимут сериал по мотивам серии игр Fallout. Режиссерами в проекте выступят создатели шоу «Мир Дикого Запада» Лиза Нолан и Джонатан Нолан.

В создании нового шоу также примут участие Тодд Ховард и Джеймс Олтмен из Bethesda, пишет The Hollywood Reporter. Они выступят в сериале исполнительными продюсерами.

В совместном заявлении Лизы Нолан и Джонатана Нолана говорится, что Fallout — это одна из «величайших игровых серий всех времен». Подчеркивается также, что они рады работать вместе с Тоддом Ховардом и остальной командой в Bethesda над созданием сериала для Amazon Studios.

Актерский состав телепроекта пока не разглашается, дата релиза тоже не называется. На сегодня известно, что проект находится на стадии разработки. В опубликованном Amazon Studios тизере сообщается, что в создании сериала примет участие компания Kilter Films.

Fallout — это серия компьютерных игр в жанре RPG. Она показывает постапокалиптический мир после ядерной войны, где человеческая цивилизация выживает в радиоактивной пустыне. Первая игра вышла в 1997 году. Она быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор. К сегодняшнему дню серия игр уже насчитывает четыре номерные части, а также пять спин-оффов и ответвлений. Fallout 76 — последняя игра на данный момент, — вышла в 2018 году.