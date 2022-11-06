Сериал «Мир Дикого Запада» закрыли после четвертого сезона | 360°

Интересное 06 ноября 2022, 00:31 Сериал «Мир Дикого Запада» закрыли после четвертого сезона Hollywood reporter: сериал «Мир Дикого Запада» закрыли после четвертого сезона YouTube

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Американская кабельная сеть HBO закрыла сериал «Мир Дикого Запада» после четвертого сезона. Это решение никак не связано с новым руководством Warner Bros. Discovery, которому принадлежит сеть, сообщил Hollywood reporter.

Шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой планировали пять сезонов, чтобы завершить все сюжетные линии. Однако HBO не одобрило эту затею из-за низких рейтингов проекта. Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» смотрели всего 300 тысяч зрителей, при этом за первым следили порядка двух миллионов человек.

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«Мир Дикого Запада» рассказывает про парк развлечений, где человекоподобные роботы выполняют любые желания посетителей. Андроидам стирают память, но воспоминания теряют не все из них.

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Ранее американская стриминговая площадка Netflix продлила сериал «Песочный человек» на второй сезон. Экранизация очередного комикса Нила Геймана вышла в августе. Только в первую неделю после релиза сериал смотрели почти 70 миллионов часов.