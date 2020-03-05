Сергей Есенин «появился» в Instagram. Поэт может оставить конкуренцию топовым блогерам

Профиль Есенина появился в сентябре. По словам Исалимовой, аккаунт она создала просто так, но ее ученики восторженно встретили поэта в соцсети и попросили продолжать вести страничку.

Под каждым постом Алия пишет строчки из стихов Есенина и устанавливается геолокацию. По ее словам, благодаря этой страничке дети увлеклись творчеством поэта.

«Самое приятное: дети стали читать, и Есенина в том числе. Они в восторге от поэмы „Черный человек“, которая не входит в школьную программу. Я кратко опубликовала ее на страничке Есенина, дети заинтересовались и прочитали произведение целиком», — рассказывает учительница.

Страница поэта Серебряного века выглядит так, словно поэт живет в наше время. На фотографиях он пьет кофе из картонных стаканчиков, отдыхает в барах и носит модную одежду.

Как призналась Алия, в качестве исходников она берет фото футболистов ФК «Бавария», и через 20 минут, проведенных ею в фотошопе, Есенин оказывается в современной обстановке.

К идее вести страничку писателя в «современном» варианте восторженно отнеслись не только ученики Алии, но и другие пользователи соцсети. «Крутая идея!!!», «Спасибо вам!!!», «Успехов в этом благом деле! Вы — умничка!», «Это очень современный и интригующий подход! Браво», пишут в комментария пользователи Instagram.