Интересное 01 декабря 2022, 18:46 Сербскую сливовицу признали нематериальным наследием ЮНЕСКО Минкульт Сербии сообщил о признании напитка сливовица нематериальным наследием ЮНЕСКО Thomas Martinsen/Unsplash / Unsplash

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В список нематериального наследия ЮНЕСКО включили традиционный алкогольный сербский напиток — ракию-сливовицу. Решение приняли 1 декабря на проходящей в Марокко 17-й сессии Межправительственного комитета организации, сообщили в министерстве культуры Сербии.

В Минкульте рассказали, что в перечень внесли не только напиток, но и комплекс действий, связанных с его приготовлением.

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«Номинация объединяет культуру выращивания сливы, народные промыслы, обычаи, „печение“ (перегонку — прим. ред.) сливовицы и ее использование во время личных или общественных событий», — рассказали в Сербии. Там напомнили, что за последние несколько лет в список нематериального наследия ЮНЕСКО включали сербский праздник «Слава» (2014 год), традиционную народную игру «Круг» (2017 год), игру на гуслях (2018) и Злакусскую керамику (2020 год).

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