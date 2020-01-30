30 января 2020, 14:10
Сенатор возмутился керченскими чиновницами, которые принесли блокадникам несвежий хлеб
Чиновницы из Керчи вручили ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда, медали и несвежий, помятый хлеб. Многие возмутились таким поступком. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также высказал свое мнение. Об этом сообщила НСН.
Вручать награды чиновницы пришли в шубах из натурального меха. Позже на сайте горсовета Керчи появилось сообщение, что «символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом».
«Безголовщина! Думать надо! Это бескультурье чиновничье», — кратко, но исчерпывающе высказался Рязанский.