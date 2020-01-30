Сенатор возмутился керченскими чиновницами, которые принесли блокадникам несвежий хлеб

Вручать награды чиновницы пришли в шубах из натурального меха. Позже на сайте горсовета Керчи появилось сообщение, что «символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом».



«Безголовщина! Думать надо! Это бескультурье чиновничье», — кратко, но исчерпывающе высказался Рязанский.