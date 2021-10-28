Боярская поделилась впечатлениями от съемок фильма в космосе

Актриса Елизавета Боярская в беседе с Piter.TV высказалась о съемках картины «Вызов» в космосе. Она отметила, что сама бы не смогла занять место Юлии Пересильд.

Боярская рассказала, что с Пересильд они являются близкими подругами. Она подчеркнула, что ее коллега обладает иным характером.

«Юля, я с ней дружу, мы вместе с ней репетировали и снимались вместе, когда мы жили в Москве, мы плотно общались и дружили. С таким характером, как у Юли, можно лететь в космос. У меня тоже вроде характер крепкий, но я не смогла бы», — рассказала актриса.

Корабль «Союз МС-18» вернулся на Землю 17 октября. Он осуществил посадку в Казахстане в 148-ми километрах юго-восточнее города Жезказган. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко находились на МКС 12 дней. Им удалось также посетить американский сегмент МКС и модуль с панорамным куполом. Сюжет картины рассказывает о женщине-хирурге, которая отправляется в космос, чтобы вернуть на Землю больного космонавта.