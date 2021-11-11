Стало известно, сколько заплатили Генри Кавиллу за съемки в новом «Ведьмаке»

Американские СМИ рассказали, сколько на самом деле получил Генри Кавилл за съемки в новой части сериала «Ведьмак». Каждая серия стоила по одному миллиону долларов. То есть всего актер заработал восемь миллионов долларов за съемки в восьми сериях. Об этом сообщили «Дни.ру».

При этом известно, что ранее за работу ему платили всего 400 тысяч долларов за серию. Многие предполагают, что знаменитость попросила прибавку после успеха проекта. При этом шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич отметил, что Кавилл стоит таких денег. Создательница проекта отметила, что актер со всей ответственностью относится к своей работе. По ее мнению, работать с ним является большим удовольствием.

«Он приходит вовремя. Он всегда знает свои реплики. Он всегда знает свою хореографию и, конечно, всегда знает, что должен делать», — отметила сценаристка.