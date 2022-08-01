Съемки спин-оффа «Содержанок» перенесли в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге вовсю идут съемки спин-оффа сериала «Содержанки». Зрители увидят новых героев, а также метаморфозы уже известных персонажей. Об этом написал «Петербургский дневник».

В качестве съемочной площадки продюсеры выбрали государственную резиденцию К-2 на Каменном острове.

«Московская история, длившаяся три сезона, завершилась: финал проекта вынул из шкафов последние скелеты, расставил все фигуры по своим местам. В спин-оффе мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны. А Петербург — не только место событий, но и один из важных участников этой сатирической драмы», — сообщила генеральный продюсер и шоураннер проекта Ирина Сосновая.

Актриса Дарья Мороз будет участвовать в проекте не только как исполнительница одной из главных ролей, но и как шоураннер. Во время беседы с журналистами она отметила, что в спин-оффе будет рассказана история не только о новом поколении содержанок, но и о поколении мужчин-содержанов.