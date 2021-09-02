Съемки сериала «The Телки» по роману Сергея Минаева стартовали в Москве

Стрим-сервисы more.tv и Wink приступили к экранизации романа Сергея Минаева «The Телки». Отмечается, что съемки проходят в Москве. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на сайт «Афиша Daily».

В проекте будут участвовать многие знаменитые российские актеры: Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко и другие. Премьера ожидается в 2022 году.

Роман «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» Минаев выпустил в 2008 году. По сюжету руководитель PR-агентства Андрей Миркин идет по головам, не задумываясь о других людях. Его новая цель — контракт в несколько миллионов. Для героя победа уже обеспечена, однако грязные дела, которые стоят за спиной, не дадут ему в полной мере насладиться деньгами.

Режиссером проекта выступила Мария Агранович. Сам Сергей Минаев взял на себя обязанности креативного продюсера.