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    08 июля 2022, 15:51

    Съемки сериала о группе «Король и шут» стартовали в Петербурге

    Арина Бобкова

    В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала об известной хоррор-панк-группе «Король и шут». Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

    Группа образовалась в Ленинграде в 1988 году, именно поэтому съемки организовали в Санкт-Петербурге.

    «Невские новости» написали, что сериал будет включать в себя восемь эпизодов. Съемки продлятся до сентября.

    «Поклонники увидят премьеру уже в следующем году», — отметил политик.

    Актер театра «Цехъ» Константин Плотников исполнит роль солиста группы Михаила Горшенева, больше известного, как Горшок, а в образ Андрея Князева (Князя) перевоплотится выпускник ВГИК Влад Коноплев.

    Ранее бывший участник «Короля и Шута» Александр Леонтьев рассказал, что ему хотелось бы увидеть в запланированном сериале о группе. По словам музыканта, было бы здорово, если бы в фильме показали настоящую жизнь коллектива. По его словам, персонажи сериала не должны быть ни хорошими, ни плохими.