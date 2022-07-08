Съемки сериала о группе «Король и шут» стартовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала об известной хоррор-панк-группе «Король и шут». Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Группа образовалась в Ленинграде в 1988 году, именно поэтому съемки организовали в Санкт-Петербурге.

«Невские новости» написали, что сериал будет включать в себя восемь эпизодов. Съемки продлятся до сентября.

«Поклонники увидят премьеру уже в следующем году», — отметил политик.

Актер театра «Цехъ» Константин Плотников исполнит роль солиста группы Михаила Горшенева, больше известного, как Горшок, а в образ Андрея Князева (Князя) перевоплотится выпускник ВГИК Влад Коноплев.

Ранее бывший участник «Короля и Шута» Александр Леонтьев рассказал, что ему хотелось бы увидеть в запланированном сериале о группе. По словам музыканта, было бы здорово, если бы в фильме показали настоящую жизнь коллектива. По его словам, персонажи сериала не должны быть ни хорошими, ни плохими.