Съемки сериала «Дом дракона» приостановили из-за ковида

Создатели приквела «Игры престолов», который получил название «Дом дракона», приняли решение заморозить производство на некоторое время. Съемки пришлось остановить из-за коронавируса, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Выяснилось, что один из участников съемочной группы заразился коронавирусной инфекцией. Было принято решение отправить его на карантин, а остальных сотрудников изолировать.

Новый сериал снимают в Великобритании. Сюжет картины расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до действий драмы «Игра престолов». Ожидается, что зрители смогут увидеть новую ленту о доме Таргариенов в 2022 году.