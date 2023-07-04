Интересное 04 июля 2023, 23:36 Съемки новой картины по вселенной «Чужого» подошли к концу

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Съемочный процесс нового фильма про инопланетных монстров-ксеноморфов Alien: Romulus завершился. Об этом сообщил RT со ссылкой на Collider.

Режиссером картины выступил Федерико Альварес. Продюсером фильма стал автор оригинальной фантастической картины 1979 года Ридли Скотт.

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Главные роли исполнили Кейли Спейни, Арчи Рено, Спайк Ферн, Изабела Мерсед и другие. Премьера картины может состояться в 2024 году.