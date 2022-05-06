Съемки картины о детстве майора Грома завершились в Петербурге

Российский режиссер Олег Трофим рассказал о завершении съемок приквела фильма про майора Грома из комиксов Bubble Comics. Об этом написал «Петербургский дневник».

В фильме «Майор Гром: Трудное детство» зрителям расскажут о событиях, которые произошли за 20 лет до того, что было в «Чумном докторе». По сюжету отец 10-летнего Игоря Грома Константин борется с криминальным авторитетом Петербурга 90-х Анубисом. Сам мальчик также оказывается втянутым в сомнительные дела своего отца.

По словам Трофима, перед ним стояла важная задача — построить логические, сюжетные, акцентные и даже эмоциональные мосты во всей вселенной с уже существующим фильмом. Он также отметил, что впервые в своей карьере работал над кинокомиксом, который является очень спецефическим жанром.

Режиссер добавил, что премьера фильма назначена на 2023 год. Точная дата будет известна позже.