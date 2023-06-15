Интересное 15 июня 2023, 15:59 Съемки фильма «Точка опоры» стартовали в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт‑Петербурге проходят съемки фильма «Точка опоры». «Петербургский дневник» подробнее рассказал о процессе работы над картиной.

Картина, съемки которой ведутся при поддержке Министерства культуры РФ, расскажет об успешном человеке, который по стечению обстоятельств стал инвалидом-колясочником.

Реклама

Режиссер фильма Александр Андреев рассказал, что за основу сюжета была взята личная история второго продюсера фильма, генерального директора киностудии «Три А фильм» Александра Суворова.

«Было решено, что на фоне этой истории можно снять интересную картину, которая может помочь не только людям парализованным, но и всем тем, кто просто не может пока найти свою точку опоры в жизни», — признался режиссер.