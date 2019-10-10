Съемка на пляже в Исландии едва не стоила туристу жизни

Местом событий стал пляж Рейнисфияра в Исландии. Впечатляющий пейзаж из черного песка и валунов из застывшей вулканической лавы не оставил приезжего равнодушным.

Турист влез на скалистый выступ, повернулся спиной к морю и стал позировать, когда гигантская волна выросла буквально за ним, сообщил сайт «Дни.ру».

В Сети появились кадры, на которых видно, как вода с головой накрыла мужчину.

Туриста спасло то, что вода сначала ударилась о камень, и у него появилось время сориентироваться. При ином исходе мужчину могло бросить на камни или утянуть в море.