Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Голландская полиция обнаружила в северо-восточной провинции страны в деревне Рейнерволд семью из шести человек, которая девять лет в подвале ждала конца света. Нашли из после того, как самый старший из детей пришел в местный паб.

Семья жила на ферме с заколоченными окнами. Как сообщило издание RTV Drenthe, соседи думали, что там живет одинокий пожилой мужчина. По их словам, он был довольно груб, и следил за подступами к дому с помощью бинокля.

На днях в местном пабе появился 25-летний молодой человек с бородой и длинными волосами, одетый в обноски, и явно испуганный. Он выпил сразу несколько бокалов пива разных сортов и сообщил, что вместе с ним живут братья и сестры. Молодой мужчина пожаловался, что не хочет оставлять все как есть. В паб приехала вызванная хозяином полиция и увезла его к дому.

В подвале здания правоохранители нашли 58-летнего мужчину, по всей видимости перенесшего инсульт и лежавшего в постели. Кроме него там жили еще пять человек в возрасте от 18 до 25 лет.

Полиция задержала мужчину, который отказался сотрудничать со следствием. Мэр деревни Роджер де Гроот сообщил, что он, судя по всему, не является кровным отцом семейства.

Семья жила уединенно, питалась выращенными на огороде овощами и доила козу. У них было несколько гусей. У детей не было документов, и власти об их существовании ничего не знали.

Точно неизвестно, как долго семья жила в подвале, и где их мать.

Роджер не Гроот предположил, что она умерла несколько лет назад. По другим данным, когда семья переехала на ферму, взрослой женщины среди них уже не было.