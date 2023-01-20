Интересное 20 января 2023, 15:45 Семейный психолог Семенкова дала советы, как справиться с тревогой Психолог Семенкова: нужно не бояться признавать свои ошибки и менять планы Unsplash

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Семейный психолог, специалист по работе с тревожностью Яна Семенкова в разговоре с изаднием «Чемпионат» рассказала, как справиться с тревожностью в условиях мегаполиса и бешеного ритма жизни.

Как заметила специалист, тревога и переживания забирают немалое количество сил и энергии, провоцируя депрессию, стрессы и выгорания, написало Utro.ru.

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«Важно помнить — невозможно контролировать внешние обстоятельства и реакции людей. Но можно найти гармонию, став мудрее. А значит, счастье не за горами», — напомнила психолог.

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Она посетовала принимать себя в любых обстоятельствах, то есть не бояться признавать свои ошибки, а также менять планы, если это необходимо. В любом случае нужно быть гибким и играть по правилам обстоятельств.

Психолог также порекомендовала поддерживать себя, меньше включать самокритики и не забывать про физическую активность. Медитативные упражнения в связке с дыхательными помогут избавить от тревоги.