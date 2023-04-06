Интересное 06 апреля 2023, 16:51 Семейные реликвии жителей Ямала представят на этнографическом фестивале «Душа тундры»

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В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа состоится этнографический фестиваль «Душа тундры». В рамках программы посетителям представят экспозицию хранящихся в ямальских семьях памятных артефактов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Мероприятие проведут на базе КДЦ Салехарда и горнокнязевского этнокомплекса. Оно состоится с 9 по 11 июня. В фестивале примут участие мастера из российских регионов, а также зарубежные ремесленники. Для посетителей подготовят мастер-классы, семинары и творческие конкурсы.