Семь новых мостов через Москву-реку построят в столице. Об этом в своим социальных сетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передала «Вечерняя Москва».

Как заявил Собянин, к проектировке мостов привлекут лучших архитекторов города. Между районами Филевский Парк и Хорошево-Мневники проложат автомобильный мост. Два моста расположат в створах улиц Мясищева и Новозаводской. Новые мосты должны повлиять на снижение количества пробок.

Также в городе спроектируют и пешеходные мосты. Они свяжут между собой Мневниковскую пойму и Островную улицу в Крылатском, парк «Фили» и Мневниковскую пойму, Нагатинский затон и парк «Остров мечты», а также стрелку Золотого острова и Крымскую набережную, сообщил «Мир 24».