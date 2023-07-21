Интересное 21 июля 2023, 18:45 Сell.com: два новых вида саблезубых кошек обнаружили в Южной Африке

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Ученые нашли неподалеку от Кейптауна в Южной Африке два новых вида саблезубых кошек. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на научный журнал cell.com.

Вид размером с ягуара специалисты из Мадридского университета Комплутенсе назвали Dinofelis werdelini. Этот вид немного крупнее, чем другие представители рода. По форме черепа хищника можно предположить, что он был похож на леопарда.

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Вторую саблезубую кошку назвали Lokotunjailurus chinsamyae. Она бегала быстрее льва и обитала на большей части континента. Ученые предположили, что обе кошки жили около пяти миллионов лет назад и могли пересекаться с гомининами — группой, от которой произошли люди.