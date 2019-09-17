Селфи спасло жизнь 28-летней девушке

Стефани Фарнан в бессознательном состоянии обнаружил ее отец. Как позже выяснилось, у девушки началось внутримозговое кровоизлияние.

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Для того, чтобы ввести лекарство Фарнан врачам требовалось узнать, как давно она упала в обморок, потому что противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа, уточняет издание.

Необходимую для медиков информацию выяснил брат девушки благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи. Фотографию Фарнан сделала за 14 минут до прихода ее отца.

Врачи считают случившееся большой удачей.

«Мне повезло. <…> Я не помню, что делала какие-либо фотографии в то утро», — рассказала сама Фарнан.

Девушка также отметила, что чувствует себя нормально, хотя ей и предстоит операция на сердце, а ее зрение и движения нарушены.

Фарнан сказала, что хотела бы предупредить других людей о том, сто надо быть бдительными в отношении своего здоровья. Девушка объяснила, что только после пережитого осознала, что пропустила предупреждающие сигналы, которые посылал ей организм за несколько дней до инсульта. Тогда у Фарнан резко упало зрение, но она списала это на обычную усталость.