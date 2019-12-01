Селекционеры вывели яблоки, которые не портятся год.

Такие яблоки начали продавать в Штатах с 1 декабря. Они могут храниться в холодильнике 10-12 месяцев без потери качества.

Селекция сорта началась в 1997 году, работа растянулась на 22 года. Cosmic Crisp вывели ученые из Вашингтонского университета. Это гибрид Honeycrisp и Enterprise. В общей сложности селекционеры высадили 12 миллионов деревьев.

Эксклюзивную лицензию на сорт получили фермеры из штата Вашингтон, поэтому пока только они вправе выращивать такие яблоки. Разрешение действует в течение 10 лет.

Исследования и запуск Cosmic Crisp в мировое производство обошлись приблизительно в 10 миллионов долларов.

Плоды получились крепкими, хрустящими и сочными, рассказала глава программы по выведению сорта Кейт Эванс. По ее словам, срок хранения удалось увеличить благодаря тому, что мякоть плода окисляется очень медленно.

Американцы обожают есть яблоки, популярнее из фруктов только бананы. Вашингтон — один из крупнейших поставщиков яблок Голден Делишес и Ред Делишес.