Секция по плаванию для особенных детей появится в Новом Уренгое

Родители детей с ограниченными возможностями из Нового Уренгоя вместе с общественным советом партийного проекта «Единая страна — доступная среда» планируют добиться создания в городе секции по плаванию для особенных детей. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Обращения они направят в профильные ведомства. Тренер по адаптивной физкультуре Всеволод Дмитриев заявил о готовности проводить занятия в секции. Также 27 родителей уже записали своих детей в будущую секцию.

«При удовлетворении потребностей семей их жизнь меняется в лучшую сторону, уходит внутреннее напряжение, тревога и неуверенность в будущем ребенка. Такие мероприятия направлены на улучшение качества жизни семьи особого ребенка», — заявила член общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Людмила Бедненко.